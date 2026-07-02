İstanbul'un popüler sahil bölgelerinde 2026 yaz sezonu için plaj giriş ücretleri netleşti. Aktarılan bilgilere göre, Caddebostan, Şile, Kilyos, Sarıyer ve Adalar gibi noktalarda özel işletmelere ait plajlara giriş bedelleri 500 lira ile 2 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

Fiyatlandırmalar, plajın bulunduğu lokasyona ve ziyaretçilere sunulan hizmetlerin kapsamına göre belirleniyor. Şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini kullanımının yanı sıra bazı tesislerde belirli içeceklerin de pakete dahil edilmesi ücretleri doğrudan etkiliyor.

İSTANBUL'DA EN UYGUN PLAJLAR HANGİLERİ?

Fiyat performans açısından değerlendirildiğinde, Caddebostan ve Büyükada sınırlarındaki bazı özel işletmeler en ekonomik seçenekler olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerde giriş ücretleri 500 liradan başlıyor. Kilyos'ta ise hafta içi giriş bedelinin 600 lira seviyesinde olması, burayı diğer popüler sahillere kıyasla daha erişilebilir kılıyor.

HALK PLAJLARINDA HİZMET BEDELİ DETAYI

Özel plajların yüksek maliyetlerine karşı Şile gibi bölgelerdeki belediyelere ait halk plajları ücretsiz giriş imkanı sağlamaya devam ediyor. Ancak, alana giriş ücretsiz olsa da içerideki şezlong, şemsiye veya diğer tesis imkanlarından faydalanmak isteyen ziyaretçilerin ek kiralama bedelleri ödemesi gerekiyor. Denize girmek isteyen vatandaşların günlük bütçelerini planlarken bu yan giderleri dikkate alması tavsiye ediliyor.