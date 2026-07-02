Son dakika bilgilerine göre, Alanya-Taşkent-Sarıveliler kara yolu üzerindeki Kaplanhanı Tünelleri'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilirken, güvenlik önlemleri kapsamında yol trafiğe kapatıldı.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan kişilerin bulunduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürerken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.