Küresel piyasalarda temmuz ayına güçlü başlayan altın, güvenli liman talebinin artmasıyla değer kazanmaya devam ediyor. Ons altındaki yükseliş, yurt içi piyasaya da yansırken gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.

Yatırımcıların Gözü Altında

Düğün sezonunun da etkisiyle fiziki altına olan talep canlılığını korurken, özellikle gram altın ve çeyrek altın hem yatırım hem de hediye amacıyla en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Piyasalarda kısa vadeli dalgalanmalar sürse de uzmanlar, uzun vadede altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentilerin devam ettiğini belirtiyor.

Yıl Sonu Beklentileri Güçlü

Uluslararası finans kuruluşları, yıl sonuna kadar ons altının 4.650 ile 4.900 dolar aralığına yükselebileceği yönündeki tahminlerini koruyor.

Londra merkezli Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu (OMFIF) tarafından gerçekleştirilen ankete göre ise, 10 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten 74 merkez bankasının yüzde 61'i, ons altının Haziran 2027'ye kadar 5.000-6.000 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.

Bu tahminler, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 25'in üzerinde yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Altın Fiyatları Neden Dalgalanıyor?

Ekonomistler, altın fiyatları üzerinde küresel ekonomik gelişmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor. Özellikle merkez bankalarının faiz kararları, ABD ekonomisinden gelecek veriler, jeopolitik gelişmeler ve dolar endeksindeki hareketler altın fiyatlarının yönünü belirleyen en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

2 Temmuz 2026 Güncel Altın Fiyatları

Ons Altın

Alış: 4.056,69 dolar

Satış: 4.057,56 dolar

Gram Altın

Alış: 6.106,86 TL

Satış: 6.107,82 TL

Çeyrek Altın

Alış: 9.770,97 TL

Satış: 9.986,28 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 39.084 TL

Satış: 39.823 TL

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde açıklanacak küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle güvenli liman talebindeki değişimlerin, ons ve gram altının yönünü belirlemesi bekleniyor.