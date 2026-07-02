Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle zorunlu trafik sigortası primlerinde yüzde 4 oranında artışa gidildi. Sözcü'nün aktardığı verilere göre, bu zam sonrası standart bir otomobilin sigorta maliyetleri belirgin şekilde yükseldi. Uygulama kapsamında İstanbul'da 4. risk basamağında bulunan bir araç sahibinin ödeyeceği en düşük tutar 18 bin 789 lira olarak güncellendi.

RİSK BASAMAKLARINA GÖRE FİYAT UÇURUMU

Yeni tarife ile birlikte üç büyükşehirdeki içten yanmalı motora sahip otomobillerin prim tutarları netlik kazandı. İstanbul'da en yüksek risk grubundaki (0. basamak) sürücüler için prim 56 bin 367 liraya çıkarken, en güvenli (8. basamak) sürücüler 9 bin 395 lira ödeyecek. Ankara'da sıfırıncı basamak 54 bin 772 lira, sekizinci basamak ise 9 bin 129 lira olarak belirlendi. İzmir'de ise en riskli sürücünün ödemesi gereken tutar 53 bin 177 lira, en düşük prim ise 8 bin 863 lira oldu.

TİCARİ ARAÇLARDA MALİYET KATLANDI

Toplu taşıma ve ticari taksi işletmecileri için sigorta bedelleri çok daha yüksek seviyelere ulaştı. İstanbul'daki ticari taksilerde sıfırıncı basamak primi 160 bin 593 lira olurken, sekizinci basamaktaki sürücüler 26 bin 766 lira verecek. Taksi sigorta tavan fiyatları Ankara'da 156 bin 48 lira, İzmir'de 151 bin 503 lira şeklinde kayıtlara geçti. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde ise en riskli grubun primi 394 bin 539 lirayı bulurken, en düşük risk grubunda bu rakam 65 bin 757 lira seviyesinde kaldı.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Mevzuat gereği zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmiyor. Yapılan trafik denetimlerinde sigortasız olduğu saptanan sürücülere 1.246 lira idari para cezası kesiliyor ve araç eksiklik giderilene dek trafikten men ediliyor. Saha kontrollerinde ekipler, aracın bağlanmaması için sürücülere poliçelerini dijital ortamda anında kestirme imkanı da sunabiliyor.

Sigortasız durumdayken bir kazaya karışılması halinde ise yaptırımlar ağırlaşıyor. Bu senaryoda ceza tutarı 2 bin 39 liraya yükselirken, karşı tarafta oluşan tüm maddi hasarlar sigortasız sürücü tarafından cepten karşılanmak zorunda kalıyor. Sürücülerin kaza geçmişine göre belirlenen 0 ile 8 arasındaki risk basamakları, hasarsız geçen yılların ardından poliçe fiyatlarını ciddi oranda düşürerek güvenli sürüşü teşvik ediyor.