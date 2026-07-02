12 Haziran'da Alara Çayı'nda serinlemek amacıyla suya girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolduğu değerlendirilen Ahmet Polat'ı bulmak için AFAD, jandarma, itfaiye, dalgıç ekipleri ve gönüllüler tarafından kapsamlı arama çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar, çayın farklı noktalarında ve zorlu arazi koşullarında aralıksız sürdürüldü.

Yapay şelalenin altında bulundu

Ekipler, 21 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından Ahmet Polat'ın cansız bedenini Alara Çayı üzerindeki yapay şelalenin alt kısmındaki kayalık alanda tespit etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Polat'ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ailesini yasa boğan haber

Yaklaşık üç haftadır umutlu bekleyişini sürdüren Polat'ın ailesi ve yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinde gerekli incelemeler tamamlanırken, Ahmet Polat'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili resmi işlemlerin sürdüğü öğrenildi.