Alanya'da ölümcül sonuçlar doğurabilen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığıyla yaşam mücadelesi veren 8 aylık Esila Deniz Yiğitbay'ın tedavisi için yürütülen yardım kampanyasında üzücü bir olay yaşandı. Tedavi masraflarını karşılayabilmek amacıyla Atatürk Anıtı yanında kurulan bağış çadırı, gece saatlerinde hırsızın hedefi oldu. Edinilen bilgiye göre, yardım çadırına giren şüpheli, çadırda bulunan bazı eşyalar ile bir miktar parayı çalarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.’

"YAZIKLAR OLSUN’

Yaşanan olaya tepki gösteren Esila Deniz Yiğitbay'ın babası Şaban Yiğitbay, kızının hayata tutunabilmesi için zamanla yarıştıklarını belirterek büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Yiğitbay, "Kızım için kurulan yardım çadırına gece hırsız girmiş. Eşyaları ve bir miktar parayı çalmış. Ben yavrumu kurtarmak için uğraşıyorum. Diyecek söz bulamıyorum. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Esila Deniz Yiğitbay'ın tedavisi için bağış kampanyası sürerken, ailenin zamanla yarıştığı bu süreçte yaşanan hırsızlık olayı kamuoyunda da tepkiye neden oldu. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi