ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, haziran ayında tarım dışı istihdam yalnızca 57 bin kişi arttı. Piyasalarda ise istihdamın 114 bin kişi artması bekleniyordu. Beklentilerin altında kalan veri, ABD ekonomisine ilişkin endişeleri artırırken yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu.

İstihdam Verileri Aşağı Yönlü Revize Edildi

Açıklanan raporda, istihdam artışının profesyonel ve ticari hizmetler, sağlık ve sosyal yardım sektörlerinde devam ettiği belirtilirken, eğlence ve konaklama sektöründe istihdam kaybı yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca önceki aylara ilişkin veriler de aşağı yönlü revize edildi. Buna göre;

Nisan ayı istihdam artışı: 179 binden 148 bine,

179 binden 148 bine, Mayıs ayı istihdam artışı: 172 binden 129 bine düşürüldü.

İşsizlik Beklentinin Altında Kaldı

Haziran ayında ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak açıklandı. Böylece piyasa beklentisi olan yüzde 4,3'ün altında gerçekleşen oran dikkat çekti.

İşsiz sayısı 213 bin kişi azalarak 7 milyon 94 bine gerilerken, iş gücüne katılım oranı yüzde 61,5 oldu. Ortalama saatlik kazanç ise aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla 37,64 dolara yükseldi.

Altın Fiyatlarında Sert Yükseliş

Beklentileri karşılamayan istihdam verilerinin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı. Bunun etkisiyle gram altın 100 liranın üzerinde değer kazanarak 6.200 lira seviyesini aştı.

Öte yandan ons altın da 70 doların üzerinde yükseliş göstererek 4.100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalarda gözler şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda. Altın fiyatlarının seyri üzerinde Fed'in atacağı adımların belirleyici olması bekleniyor.