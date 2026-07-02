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Olayla ilgili gerekli işlemler tamamlanırken, Sevindi'nin vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

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İki çocuk babası olduğu belirtilen Ali Sevindi'nin cenazesinin bugün saat 14.00'te kılınacak cenaze namazının ardından Konaklı Mandıra Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 54 yaşındaki Ali Sevindi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre Sevindi'nin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Elikesik Mahallesi Aktaş Mevkii'nde yaşandı. Evinin balkonunda uyuyan Ali Sevindi'yi sabah saatlerinde uyandıramayan eşi, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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