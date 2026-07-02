Sözcü Gazetesinin aktardığına göre, Mauritius Adası'nın başkenti Port Louis'den 4 Ekim 1847 tarihinde postalanan bir mektup, günümüzde dünyanın en değerli koleksiyon parçalarından biri konumunda. Şarap tüccarı Edward Francis tarafından iş ortaklarına gönderilen bu mektup, içeriğinden ziyade üzerindeki posta pulları nedeniyle büyük önem taşıyor.

Filateli dünyasında "Bordeaux Mektubu" olarak adlandırılan zarfın sol köşesinde, basım tarihi ve nadirliğiyle öne çıkan iki farklı pul yer alıyor. O dönem yerel bir matbaada sınırlı sayıda üretilen bu pullar, üzerlerindeki ufak üretim hatalarıyla zaman içinde koleksiyonerlerin en çok aradığı eserler arasına girdi.

DEĞERİ 233 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Zarfın üzerinde yan yana bulunan "Mauritius Blue" (Mavi Mauritius) ve "Mauritius Pink" (Pembe Mauritius) isimli pulların her biri günümüzde yaklaşık 5 milyon dolar, yani ortalama 233 milyon lira bandında işlem görüyor. Bu iki nadir pulun orijinal örneklerinin aynı zarf üzerinde kullanıldığı dünyada bilinen tek eser olması, mektubun eşsizliğini kanıtlıyor.

KOLEKSİYON DÜNYASINDA MATBAA HATALARININ YERİ NEDİR?

Posta tarihi uzmanlarına göre, pulların basım aşamasında ortaya çıkan renk sapmaları veya harf dizimi hataları, o eseri standart bir gönderi aracından çıkarıp tarihi bir belgeye dönüştürüyor. 19. yüzyılda kısıtlı teknik imkanlarla basılan ilk posta pullarındaki bu tür kusurlar, günümüz müzayede evlerinde fiyatı belirleyen en temel kriter olarak kabul ediliyor.

Yaklaşık 170 yıl önce gündelik bir ticari yazışma amacıyla yola çıkan bu zarf, geçmişteki basit iletişim yöntemlerinin zamanla nasıl tarihi birer anıta dönüşebileceğini gösteriyor. Bordeaux Mektubu, nadide pulları ve barındırdığı posta tarihiyle müzayedelerin en değerli eserleri arasındaki yerini koruyor.