Edinilen iddialara göre, Lübnan asıllı olduğu belirtilen B. E. ile M. T. ve beraberindeki bazı kişilerin, E.'nin daha önce çalıştığı şirkete ait ofise gece saatlerinde girdikleri öne sürüldü.

İddialara göre şüphelilerin, E.'nin şirkette görev yaptığı dönemde aldığı vekâletnamelerin tarihlerini esas alarak geçmiş tarihli ve yaklaşık 3 milyon euro bedelli sahte sözleşmeler düzenledikleri ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında bu belgelerin kullanılarak şirket üzerinde haksız tasarrufta bulunulmaya çalışıldığı iddia edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında adı geçen kişiler hakkındaki iddialara ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Soruşturma devam ediyor