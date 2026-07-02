Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 26 Haziran ile biten haftada toplam rezervlerde belirgin bir düşüş kaydedildi. Bankanın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 204 milyon dolara indi. Böylece toplam rezervler uzun bir aradan sonra yeniden 150 milyar dolar barajının altında kalmış oldu.

İlgili dönemde hem döviz hem de altın rezervlerinde gerileme yaşandı. Brüt döviz rezervleri 19 Haziran haftasındaki 59 milyar 511 milyon dolar seviyesinden 5 milyar 260 milyon dolar kayıpla 54 milyar 251 milyon dolara düştü. Aynı hafta içerisinde altın rezervleri ise 2 milyar 732 milyon dolarlık azalış göstererek 97 milyar 685 milyon dolardan 94 milyar 953 milyon dolara geriledi.

REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞÜN TARİHSEL SEYRİ NASIL OLDU?

Resmi verilere göre, TCMB rezervleri en son 16 Mayıs 2025 haftasında 145 milyar dolar seviyelerinde bulunuyordu. Bu tarihten itibaren istikrarlı bir artış trendi yakalayan rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Ocak ayındaki bu rekordan bu yana geçen süreçte, hem döviz hem de altın varlıklarındaki dalgalanmaların etkisiyle rezervlerdeki genel düşüş eğilimi istatistiklere yansımış oldu.