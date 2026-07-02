ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAYATİ TEHLİKE YARATIYORDU

Alanya’nın Yaylalı Mahallesi’nde ikamet eden ve yaşamını oksijen cihazına bağlı olarak sürdüren engelli bir birey, bölgede sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ölümle burun buruna geliyordu. Maddi imkansızlıklar içindeki aile, elektrik her kesildiğinde çocuklarını apar topar Alanya’daki hastaneye taşımak zorunda kalıyordu. Gencin hayatını riske atan bu döngü üzerine aile ve mahalle muhtarlığı resmî kurumlara başvurdu ancak hiçbir yerden olumlu bir geri dönüş alınamadı.

MAHKOD ACİL KAMPANYA BAŞLATTI

Ailenin çaresizliğine ve resmî kurumların sessizliğine kayıtsız kalmayan Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) yönetimi, acil bir toplantı kararı alarak jeneratör ihtiyacını karşılamak için bir yardım kampanyası başlattı. Daha önce de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen derneğin çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Toplanan yardımlarla satın alınan jeneratör, hızla ailenin evine ulaştırılarak kurulumu gerçekleştirildi ve engelli gencin hayati tehlikesi ortadan kaldırıldı.

MUHTAR SÖYLEMEZ: "İNSANLIK ÖLMÜŞ, YAZIKLAR OLSUN!"

Yaşanan süreçte tüm resmi kapıları çaldığını belirten Yaylalı Mahallesi Muhtarı İbrahim Söylemez, kurumların duyarsızlığına sert sözlerle tepki gösterdi. Muhtar Söylemez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maalesef üzülerek belirtmek istiyorum; insanlık ölmüş. Bu kardeşimiz için Alanya’daki tüm kurum müdürlerini ve amirlerini bizzat aradım. Görüştüğüm tüm yetkililer ne yazık ki 'olumsuz yanıt' verdi. Şimdi soruyorum; bu kardeşimizin halini görüyorsunuz ve neden sahip çıkmıyorsunuz? Sizlere tek bir şey söylüyorum: Yazıklar olsun!"

ACILI BABADAN MAHKOD'A DUYGUSAL TEŞEKKÜR

Yaşanan zorlu süreçte evlatlarının hayat güvencesine kavuşmasının rahatlığını yaşayan engelli gencin babası Ümit Şahin ise MAHKOD yönetimine ve destek olanlara teşekkür etti. Baba Şahin, "Elektrik her kesildiğinde evladımızı kaybedeceğiz korkusuyla nefesimiz kesiliyordu. Resmî kurumlardan elimiz boş döndüğümüzde dünyamız başımıza yıkılmıştı. Tam çaresizliğin ortasındayken MAHKOD sesimizi duydu ve bize hızla el uzattı. Jeneratörün kurulmasıyla birlikte çocuğumuz da biz de rahat bir nefes aldık. Başta MAHKOD Başkanı ve yönetimi olmak üzere, bu kampanyaya destek vererek oğlumun hayatını kurtaran Muhtarımız İbrahim Söylemez ve tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Bize yalnız olmadığımızı hissettirdiler" diyerek minnettarlığını dile getirdi.

MAHKOD’un bu kritik müdahalesi ilçede büyük takdir toplarken, hayati önem taşıyan böyle bir konuda resmî kurumların vatandaşı yalnız bırakması Alanya kamuoyunda derin soru işaretleri yarattı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi