Yeditepe Akademi Yayınları'ndan çıkan eser, Türkiye'nin NATO'ya üyelik sürecini ilk kez gün yüzüne çıkarılan Türk arşiv belgeleri ışığında ele alarak, üyelik kararının perde arkasındaki stratejik değerlendirmeleri ortaya koyuyor. Kitabının yayımlandığını sosyal medya hesabından duyuran Karaoğlu, çalışmasının uzun yıllar süren araştırmaların ve arşiv incelemelerinin sonucu olduğunu belirtti.

‘ARŞİVLER ÇOK DAHA DERİN BİR HİKÂYE ANLATIYOR’

Karaoğlu paylaşımında, Türkiye'nin NATO üyeliğinin çoğu zaman Soğuk Savaş'ın doğal bir sonucu olarak değerlendirildiğini ancak arşiv belgelerinin bu sürecin çok daha kapsamlı bir arka plana sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti. Çalışmasında ilk kez yayımlanan Türk arşiv belgelerini kullandığını vurgulayan Karaoğlu, belgelerin NATO üyeliğinin yalnızca bir dış politika tercihi olmadığını; devletin güvenlik kaygıları, jeopolitik hesapları ve uzun vadeli devlet aklı çerçevesinde şekillenen tarihî bir karar olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

‘GEÇMİŞİN STRATEJİK KARARLARINI ANLAMALIYIZ’

Doç. Dr. Orhan Karaoğlu, bugünün uluslararası gelişmelerini sağlıklı değerlendirebilmek için geçmişte alınan stratejik kararların ve bu kararların arkasındaki düşünce dünyasının iyi anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. Devletlerin kaderini belirleyen kararların günlük siyasetin ötesinde, nesiller boyunca etkisini sürdüren stratejik tercihler olduğuna işaret eden Karaoğlu, Türkiye'nin NATO üyeliğinin de bu nitelikte bir karar olduğunu ifade etti.

YAKIN TARİHE IŞIK TUTUYOR

"Devlet Aklı ve NATO" adlı eser, Türkiye'nin NATO'ya katılım sürecini kronolojik bir anlatımın ötesine taşıyarak diplomatik yazışmalar, askerî değerlendirmeler ve istihbarat analizleri üzerinden devlet aklı perspektifiyle inceliyor. Karaoğlu, kitabının Türkiye'nin yakın tarihi, dış politikası ve güvenlik stratejilerine ilgi duyan araştırmacılar, akademisyenler ve okurlar için önemli bir kaynak olmasını temenni etti. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi