Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool - Galatasaray maçını Türkiye’den nasıl izleyebilirsiniz? İşte yayın kanalları, saat bilgisi ve VPN kullanım adımları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool - Galatasaray maçı nasıl izlenir sorusu futbolseverlerin gündeminde. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray avantajla sahaya çıkarken, rövanş mücadelesi Anfield’da oynanacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Galatasaray maçı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

İngiltere’de saat 20.00 (GMT), ABD’de ise 16.00 (EST) olarak ekranlara gelecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Maçın yayın hakları ülkelere göre değişiyor. Türkiye’de resmi yayıncı dışında farklı platformlar üzerinden izleme seçenekleri bulunuyor.

ABD: Paramount+

Paramount+ İngiltere: TNT Sports

TNT Sports Kanada: Fubo

Fubo Orta Doğu: beIN Sports MENA

beIN Sports MENA Avustralya: Stan Sport

Stan Sport Hindistan: Sony Sports

Bu nedenle yurt dışı yayın üzerinden Liverpool Galatasaray maçı izleme seçenekleri de araştırılıyor.

VPN İLE LIVERPOOL - GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Türkiye’den erişilemeyen yayınları izlemek isteyen kullanıcılar için VPN ile maç izleme yöntemi öne çıkıyor. Ancak bu yöntemin kullanım koşulları platformlara göre değişebilir.

VPN kullanarak izlemek isteyenler için temel adımlar şöyle:

Güvenilir bir VPN uygulaması indirin

Yayın yapılan ülkeyi seçerek bağlanın (örneğin İngiltere veya ABD)

Tarayıcı önbelleğini temizleyin

Yayın platformuna giriş yaparak maçı açın

Bu yöntem özellikle yurt dışından Şampiyonlar Ligi maçı izleme arayan kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

BÜYÜK EKRANDA NASIL İZLENİR?

Maçı televizyonda izlemek isteyenler için de birkaç seçenek bulunuyor:

Android TV veya Fire Stick üzerinden VPN uygulaması kurulabilir

Telefon veya bilgisayardan TV’ye ekran yansıtma yapılabilir

Smart DNS özelliği kullanılabilir

Bazı cihazlarda doğrudan VPN desteği olmadığı için alternatif yöntemler devreye giriyor. Özellikle akşam saatlerinde evde maç izleme planı yapanlar için bu detay önemli.

Bir yandan da… internet hızının düşük olduğu durumlarda yayın donabiliyor. Bu yüzden bağlantı kalitesi de kritik.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, ilk maçta aldığı galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak. Son haftalarda formda olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’da sürpriz peşinde.

Liverpool ise Anfield avantajını kullanarak turu çevirmek istiyor. Teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskı artarken, bu maç kritik bir sınav olacak.

Davinson Sánchez cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan Victor Osimhen son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

SON 5 MAÇ FORM DURUMU

Galatasaray son 5 maçını kazanarak güçlü bir seri yakaladı. Liverpool ise dalgalı bir performans sergiliyor.

Bu tablo, Liverpool Galatasaray maçı canlı izleme aramalarının neden bu kadar arttığını da açıklıyor.