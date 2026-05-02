Trendyol 1. Lig'de normal sezonun son haftasına girilirken, zirve yarışındaki düğüm çözülüyor. Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e doğrudan adım atacak ikinci takımın kim olacağı sorusu, Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'un oynayacağı son maçların ardından yanıt bulacak.

Son Dakika haber platformunda yayımlanan verilere göre, her iki takım da ligin son haftasına eşit puanla giriyor. Esenler Erokspor kendi evinde Pendikspor'u ağırlamaya hazırlanırken, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Iğdır FK ile puan mücadelesi verecek. Şampiyonluk kaderini belirleyecek her iki karşılaşma da aynı saatte başlayacak.

İKİLİ AVERAJ KİMDE?

İki takım arasında yaşanabilecek olası bir puan eşitliğinde avantaj Diyarbakır temsilcisinde bulunuyor. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başaran Amed Sportif Faaliyetler, ikili averaj üstünlüğü sayesinde eşitlik durumunda Süper Lig biletini alan taraf konumunda yer alıyor.

SÜPER LİG'İN 78. TAKIMI KİM OLACAK?

Tarihlerinde daha önce en üst lig tecrübesi bulunmayan iki ekipten biri, Türk futbolunun zirvesinde mücadele eden 78'inci takım unvanını kazanacak. Bu kritik dönemeçte Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'ın uzun yıllardır süren Süper Lig hasretini dindirmeyi amaçlıyor. Diğer taraftan Esenler Erokspor ise İstanbul'un en üst ligdeki 20'nci temsilcisi olarak tarihe geçme fırsatını elinde bulunduruyor.

ALANYASPOR İÇİN MUHTEMEL RAKİPLER

1. Lig'deki bu kıyasıya rekabet, Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'un gelecek sezonki muhtemel rakiplerinin belirlenmesi açısından Alanya spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Süper Lig'e yükselecek olan ekip, yeni sezonda Alanyaspor'un doğrudan rakibi olacak.

DİAGNE REKOR PEŞİNDE

Kritik haftanın bir diğer önemli detayı ise Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Mbaye Diagne'nin bireysel performansı oldu. Ligde şu ana kadar 28 gole imza atan tecrübeli forvet, Iğdır FK deplasmanında 2 gol daha bulması halinde 1. Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunun yeni sahibi olarak tarihe geçecek.