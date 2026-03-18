Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmazken iş yerinde hasar oluştu.

Alanya Kestel Mahallesi mobilya atölyesi yangını, sabah saatlerinde mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İlk bilgilere göre atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin iş yerindeki malzemelere sıçraması üzerine çevrede bulunanlar durumu ekiplere bildirdi.

İTFAİYE VE JANDARMA SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında yangının çevredeki alanlara yayılmaması için yoğun çalışma yürütüldü. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Atölyede bulunan malzemelerin zarar gördüğü olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme jandarma tarafından başlatıldı.

MAHALLEDE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Kestel’de yaşanan bu olay, özellikle atölye ve depo tarzı iş yerlerinde yangın riskini bir kez daha gündeme taşıdı. Ahşap, sünger, vernik ve benzeri yanıcı malzemelerin bulunduğu işletmelerde küçük bir kıvılcım bile kısa sürede büyüyebiliyor. Mahalle sakinleri için de böyle anlarda en kritik konu, yangının bitişik alanlara sıçrayıp sıçramayacağı oluyor.

Yangının büyümeden kontrol altına alınması olası daha büyük zararın önüne geçti. Ama sabahın ortasında yükselen dumanı görenler için birkaç dakikalık tedirginlik az şey değil.

ALANYA’DA İŞ YERİ GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Alanya’da mobilya atölyesinde çıkan yangın sonrası gözler iş yerlerindeki elektrik tesisatı, yanıcı madde depolaması ve ilk müdahale ekipmanlarına çevrildi. Özellikle üretim yapılan alanlarda yangın tüpü, acil çıkış planı ve düzenli tesisat kontrolü artık sadece formalite değil, doğrudan can ve mal güvenliği meselesi.

İncelemenin ardından yangının kesin çıkış nedeninin netleşmesi bekleniyor. Şimdilik.