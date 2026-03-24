14 Haziran’da yapılacak LGS 2026 başvuruları başladı. Öğrenciler ve veliler için kritik tarihler açıklandı. İşte başvuru süreci ve detaylar...

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru kılavuzunu yayımladı. Bu yıl sınava girecek 8. sınıf öğrencileri için süreç resmen başladı. Başvurular, 23 Mart - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında elektronik ortamdan yapılacak.

Alanya’da da binlerce öğrenci ve veli sabah saatlerinden itibaren başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Okullarda da rehberlik hareketliliği başladı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Resmî ve özel ortaokullarda okuyan öğrencilerin başvuruları, veli tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Okul müdürlükleri ise süreçte destek verecek.

Başvuruların 13 Nisan 2026 tarihine kadar okul yönetimleri tarafından onaylanması gerekiyor. Başvuru yapan öğrenciler, süreci yine sistem üzerinden takip edebilecek.

Yurt dışında okuyan ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler için ise başvurular, büyükelçilik ve konsolosluklar aracılığıyla yürütülecek.

SINAV TARİHİ VE OTURUMLAR

LGS 2026 sınavı 14 Haziran’da iki oturum halinde yapılacak.

1. Oturum: Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil – 50 soru / 75 dakika

2. Oturum: Matematik ve Fen Bilimleri – 40 soru / 80 dakika

Sorular; okuduğunu anlama, yorumlama, analiz ve problem çözme becerilerini ölçecek şekilde hazırlanacak.

İLK KEZ BESLENME PAKETİ VERİLECEK

Bu yıl dikkat çeken yeniliklerden biri de beslenme paketi uygulaması oldu. İki oturum arasında isteyen öğrencilere kuru meyve, yulaf bar, ceviz ve su içeren paket dağıtılacak.

Ancak bu paket, sadece başvuru sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek.

Yani başvuru ekranında bu detayın atlanmaması gerekiyor. Sonradan eklenemiyor çünkü.

ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN EK DÜZENLEMELER

Kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için önemli düzenlemeler de yer aldı.

Görme yetersizliği bulunan öğrenciler için:

Tek kişilik salon

20 dakika ek süre

Okuyucu/kodlayıcı desteği

gibi uygulamalar genişletildi. Ayrıca ihtiyaç durumuna göre farklı sınav kitapçıkları da hazırlanacak.

GİRİŞ BELGESİ VE SONUÇ TARİHLERİ

Sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026’dan itibaren okullardan alınacak.

Sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuç belgeleri posta ile gönderilmeyecek, sadece internet üzerinden erişilebilecek.

TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

LGS sonrası tercih süreci de netleşti:

Tercihler: 13 - 24 Temmuz 2026

Yerleştirme sonuçları: 5 Ağustos 2026

Nakil süreci: 5 - 14 Ağustos 2026

Bu süreçte öğrencilerin doğru tercih yapması kritik olacak. Çünkü yerleştirme doğrudan bu tercihlere göre yapılacak.

Her sene aynı telaş… evde konuşulan tek konu sınav oluyor bir süre. Bu yıl da pek farklı değil.

Veliler özellikle “iyi lise kazanma” baskısı konusunda…

Yani mesele sadece sınav değil, sonrası daha zor diyen çok.

