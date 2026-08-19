ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Vakfı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Kararın ardından kayyum atanan şirketler arasında yer alan MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nedeniyle kamuoyunda “Levent Börek’e kayyum mu atandı?” sorusu gündeme geldi.

Bazı haberlerde MLT Börekçilik ile Levent Börek markası arasında bağlantı kuruldu. Gün içerisinde yayımlanan haberlerde MLT Börekçilik’in Mustafa Levent Tamtürk ile bağlantısına dikkat çekildi.

LEVENT BÖREK’E KAYYUM MU ATANDI?

Kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin ardından LB Börekçilik’ten açıklama geldi. Şirket, kayyum kararının MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında verildiğini, kamuoyunda “Levent Börek” olarak bilinen markanın sahibi LB Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ise farklı ve bağımsız bir tüzel kişilik olduğunu bildirdi.

Şirket açıklamasında, LB Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında ortaklık veya yönetim yapısı bakımından herhangi bir bağlantı bulunmadığı belirtilerek, Levent Börek markasının operasyonun veya kayyum kararının tarafı olmadığı vurgulandı.

Böylece kamuoyunda “Levent Börek’e kayyum atandı” şeklinde oluşan algıya karşı şirket, kararın Levent Börek markasının sahibi olan şirketi kapsamadığını açıkladı.

5 ŞİRKETE KAYYUM KARARI

Furkan Vakfı’na yönelik soruşturma kapsamında kayyum atanmasına karar verilen şirketler; MLT Börekçilik Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti., Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak açıklandı.

32 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarının yöneltildiği bildirildi. Soruşturma ve şirketlere ilişkin adli ve mali incelemeler devam ediyor.