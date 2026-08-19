Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da yürütülen ulaşım yatırımları kapsamında, Türkiye'nin en uzun tünellerinden ikisinin inşası sürüyor.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in açıklamalarına göre, Gökçebelen ve Alacabel tünelleri tamamlandığında ülke genelindeki en büyük ilk beş tünel arasında yer alacak. Bu projeler, Toros Dağları'nın zorlu coğrafyasını aşarak hem ticareti hem de turizmi canlandırmayı hedefliyor.

ALACABEL TÜNELİ İKİ AY İÇİNDE AÇILIYOR

Akseki ile Konya arasındaki zorlu geçişi kolaylaştıracak olan Alacabel Tüneli'nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Çetin, 7,4 kilometre gidiş ve 7,4 kilometre geliş olmak üzere toplam yaklaşık 15 kilometrelik tünelin 2-3 ay içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını aktardı. Türkiye'nin dördüncü büyük tüneli unvanını taşıyacak olan bu hat, Konya ile Antalya arasındaki seyahat süresini kısaltırken sürüş konforunu da artıracak.

GÖKÇEBELEN TÜNELİ MERSİN HATTINI RAHATLATACAK

Mersin güzergahından gelen trafiği düzenleyecek olan Gökçebelen Tüneli ise 11 kilometre gidiş ve 11 kilometre geliş olmak üzere toplam 22 kilometrelik uzunluğuyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli konumundaki projenin 4-5 yıllık bir çalışma takvimini kapsadığı bildirildi. Bölgedeki hummalı çalışmaların planlanan sürede tamamlanması bekleniyor.

BU YATIRIMLAR BÖLGE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Özellikle kış aylarında kar yağışı nedeniyle sık sık aksayan Alacabel Geçidi'nin tünel ile aşılması, İç Anadolu'dan Akdeniz'e inen lojistik ağını kesintisiz hale getirecek. Mersin hattındaki Gökçebelen Tüneli'nin de devreye girmesiyle, Doğu Akdeniz ile Antalya arasındaki kıyı ulaşımı ciddi ölçüde hızlanacak. Bu ulaşım ağının, Alanya ve çevre ilçelerin hem yerli turist akışına hem de tarımsal ürün sevkiyatına olumlu yansımaları olması muhtemel görünüyor.