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Çekiliş sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte gözler ikramiye dağılımına çevrildi. Kazanan kategoriler ve ikramiye tutarlarına ilişkin ayrıntılar resmi sonuçlar üzerinden kontrol edilebilecek.

Şans Topu çekilişinde 5 ana numaranın yanı sıra belirlenen Şanslı Numara ise 11 oldu.

19 Ağustos tarihli çekilişte belirlenen ana numaralar şöyle sıralandı:

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19 AĞUSTOS 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar kazanan numaraları araştırmaya başladı.

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