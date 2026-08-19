19 AĞUSTOS 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar kazanan numaraları araştırmaya başladı.
ŞANS TOPU KAZANAN NUMARALAR
19 Ağustos tarihli çekilişte belirlenen ana numaralar şöyle sıralandı:
7 - 10 - 15 - 26 - 28
Şanslı Numara: 11
Çekilişe katılanlar, kuponlarında bulunan numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek.
ŞANSLI NUMARA 11 OLDU
Şans Topu çekilişinde 5 ana numaranın yanı sıra belirlenen Şanslı Numara ise 11 oldu.
Çekiliş sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte gözler ikramiye dağılımına çevrildi. Kazanan kategoriler ve ikramiye tutarlarına ilişkin ayrıntılar resmi sonuçlar üzerinden kontrol edilebilecek.