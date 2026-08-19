MARMARA Denizi’nin Adalar açıklarında yaşanan mikrodeprem hareketliliği dikkat çekti. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bölgede son 2 saat içerisinde en büyüğü 3,2 olan 9 sarsıntı kaydedildi.

Saat 17.43’te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 11,4 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının Adalar’ın yanı sıra İstanbul’un bazı kıyı ilçeleri ile Yalova’da hafif şekilde hissedildiği belirtildi.

PEŞ PEŞE MİKRODEPREMLER KAYDEDİLDİ

Kandilli verilerine göre 3,2 büyüklüğündeki depremin öncesinde ve sonrasında aynı bölgede küçük ölçekli sarsıntılar meydana geldi. Böylece yaklaşık 2 saatlik zaman diliminde Adalar çevresinde kaydedilen deprem sayısı 9’a ulaştı.

AFAD verilerinde de saat 17.03’te Marmara Denizi merkezli 2,6 büyüklüğünde ayrı bir deprem yer aldı.

BEKTAŞ’TAN “YAVAŞ SÜRÜNME” DEĞERLENDİRMESİ

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, mikrodeprem aktivitesinin yaklaşık 10-13 kilometre derinlikte yoğunlaşmasına dikkat çekti.

Bektaş, söz konusu hareketliliğin Adalar Fayı’nın derin kesimlerinde “creep” olarak adlandırılan yavaş sürünme hareketiyle ilişkili olabileceği görüşünü dile getirdi.

Bektaş’a göre fayın derin bölümlerinde meydana gelen hareket sırasında enerjinin bir kısmı küçük kırılmalar ve mikrodepremler yoluyla harcanıyor olabilir.

“ÜSTTE KİLİTLİ, DERİNDE SÜRÜNÜYOR OLABİLİR”

Adalar Fayı’nın davranışına ilişkin değerlendirmesinde ABD’deki San Andreas Fayı’ndan da örnek veren Bektaş, fayın üst kesimlerinin kilitli olabileceğini, daha derin kesimlerinde ise mikrodepremler eşliğinde yavaş sürünme yaşanabileceğini ifade etti.

1963 yılında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki Adalar depreminin de bu olasılık çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bektaş, mevcut mikrodeprem hareketliliğinin tek başına büyük bir depremin habercisi şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

“ŞU AN PANİK YAPMAYA GEREK YOK”

Bektaş, küçük depremlerin fay üzerindeki hareketin izlenmesi açısından önemli veriler sunduğunu belirterek, mevcut hareketlilik konusunda panik yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı görüşünü paylaştı.

Bölgedeki sismik hareketlilik Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından izlenmeye devam ediyor.