GALATASARAY, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için resmi girişimde bulunduğu belirtildi.

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusunun transferi için Crystal Palace’a resmi teklifini iletti.

SARR TRANSFERE KAPIYI KAPATMADI

Transfer görüşmelerinde önemli bir gelişme de oyuncu cephesinde yaşandı. Ismaila Sarr’ın Galatasaray seçeneğine sıcak baktığı ve sarı-kırmızılılarla yapılacak görüşmelere açık olduğu belirtildi.

Ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirleyici taraf Crystal Palace olacak. İngiliz ekibinin Sarr’ı kadronun önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği ve gelen teklife ilişkin son kararı vereceği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Crystal Palace ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli yıldızın piyasa değerinin 45 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

İngiliz ekibi Sarr’ı 2024 yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 temsilcisi Marsilya’dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

GEÇEN SEZON 21 GOL

Ismaila Sarr, geride kalan sezonda ortaya koyduğu performansla Crystal Palace’ın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Senegalli futbolcu, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 45 resmi karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üretti.

Sarr ayrıca Crystal Palace’ın Konferans Ligi şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu. Turnuvada 9 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, organizasyonu gol kralı olarak tamamladı.

Galatasaray’ın resmi teklifinin ardından transfer sürecinde gözler Crystal Palace’a çevrildi. İngiliz kulübünün vereceği karar, Sarr’ın sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceğini belirleyecek.