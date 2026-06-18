DHA'nın aktardığına göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2024 yılı Ocak ayında spor yaparken sağ dizinden sakatlanan 30 yaşındaki Selvihan Özdemir, başvurduğu özel bir hastanede yanlışlıkla sağlam olan sol dizinden ameliyat edildi. Durumun fark edilmesi üzerine doktor M.B.E. hatasını kabul eden bir tutanak imzalarken, Özdemir adli tıp raporu alarak 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

İlk müdahalesi Kumluca'daki devlet hastanesinde yapılan Özdemir'e, acil ameliyat olması gerektiği bildirildi. Çeşitli doktor arayışlarının ardından bir yakınının tavsiyesiyle aynı ilçedeki özel hastaneye başvuran hasta, uzman doktor M.B.E. tarafından 2024

Mart ayında ameliyata alındı. Ameliyat öncesinde doktorun sol bacağa işaret koyduğunu belirten Özdemir, bunun bir nakil prosedürü olduğunu düşünerek duruma müdahale etmediğini ifade etti. Operasyon sonrasında sağ dizinde ağrı hissetmeyen ancak sol dizinde şiddetli acı yaşayan Özdemir, asıl sakat olan bacağına hiçbir işlem yapılmadığını fark etti.

HATA NASIL TUTANAK ALTINA ALINDI?

Yanlış ameliyatın ardından doktor M.B.E. ilk etapta durumu reddetse de sonrasında hatasını kabul ederek tüm tedavi ve masrafları üstleneceğini belirten bir belge imzaladı. Olayın jandarmaya yansımasının ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özdemir, 15 gün sonra asıl sakat olan sağ dizinden de operasyon geçirdi. Bir ay içinde iki ameliyat birden olan ve yatağa bağımlı kalan 30 yaşındaki hasta, uzun süre yürüyemediğini ve işinden ayrılmak zorunda kaldığını aktardı.

TIBBİ İHMAL DAVALARINDA ADLİ TIP RAPORUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Tıbbi uygulama hatalarında (malpraktis) hastaların hak arama süreçleri genellikle bağımsız kurumlardan alınan kesin raporlara dayanıyor. Özdemir'in olay anında doktora imzalattığı tutanak ve sonrasında üniversite hastanesinden alınan adli tıp raporu, hukuki sürecin ilerlemesinde kritik bir pratik adımı temsil ediyor.

Özdemir'in yaklaşık 2 yıl sürdüğünü belirttiği hukuki mücadele kapsamında savcılığa yapılan başvuru ilk etapta eksik evrak nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesine rağmen pes etmeyen hasta, mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan aldığı raporla hatalı tedaviyi belgeledi. Bu gelişmenin ardından doktor M.B.E. ve diğer sorumlular hakkında 2 milyon liralık tazminat talebiyle dava süreci başlatıldı.