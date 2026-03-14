Küba, petrol tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve buna bağlı büyüyen ekonomik çöküş riskiyle kritik bir eşiğe sürüklenirken, Latin Amerika’daki siyasi ve ekonomik destek zeminini de hızla kaybediyor.

BÖLGESEL DESTEK AĞI ZAYIFLIYOR

Haberde, adanın uzun yıllardır dayandığı bölgesel destek ağının giderek aşındığına dikkat çekildi. Küba’nın Latin Amerika’da “yalnızlaştığı” vurgulanırken, bu tablonun hem enerji krizini hem de ekonomik kırılganlığı daha görünür hale getirdiği ifade edildi.

ABD BASKISI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Habere göre Küba’nın karşı karşıya kaldığı baskı unsurlarından biri de ABD’nin tutumunun sertleşmesi. ABD baskısının artmasının, Küba’nın onlarca yıldır sürdürdüğü bölgesel destek mekanizmalarını ciddi biçimde zayıflattığı kaydedildi.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Küba’daki enerji ve ekonomi kaynaklı gelişmeler, küresel gündemde yer bulduğu ölçüde turizm ve uluslararası ekonomik dengeler açısından Türkiye’de ve Alanya’da da yakından izleniyor. Haberdeki değerlendirmeler, adanın bölgedeki yalnızlaşmasının krizin yönetimini daha da zorlaştırdığına işaret ediyor.