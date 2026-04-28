Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi (SSCAA) tarafından yapılan açıklamada, Cessna 208 Caravan tipi yolcu uçağının başkent Juba'nın yaklaşık 20 kilometre güneybatısında düştüğü duyuruldu. Açıklamaya göre, Yei kentinden Juba Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere yerel saatle 09.15'te havalanan uçağın, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra hava trafik kontrol kulesiyle irtibatı tamamen kesildi.

Kazanın ardından 14 olarak duyurulan can kaybı sayısı, yetkililerin uçuş manifestosunu ve enkaz alanını detaylı incelemesinin ardından güncellendi. Meydana gelen kazada, uçakta bulunan 14 yolcu ile 1 pilot olmak üzere toplam 15 kişinin tamamının hayatını kaybettiği ve kurtulan olmadığı kesinleşti. SSCAA, hayatını kaybedenlerden 2'sinin Kenya vatandaşı, diğer 13 kişinin ise Güney Sudanlı olduğunu açıkladı.

Olay yerine sevk edilen inceleme ve destek ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, uçağın dağlık ve oldukça sisli bir araziye çarptığı, enkazın alevler içinde kaldığı belirtildi. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü ancak ilk raporların, uçağın görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşulları nedeniyle düşmüş olabileceğine işaret ettiğini aktardı.