Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına annesini bulmak için katılan 23 yaşındaki Kadir Cem Düdük'ün açıklamaları, sosyal medya harcamalarının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Son Dakika'nın aktardığı habere göre, annesi Fatma Balakan'ı arayan genç, TikTok platformundaki canlı yayınlara hediye göndermek uğruna tüm mal varlığını kaybettiğini duyurdu.

Düdük, sistem üzerinde "jeton" olarak adlandırılan sanal paraları satın alarak hesap seviyesini yükseltmeyi hedeflediğini belirtti. Başlangıçta küçük miktarlarla başlayan bu sürecin zamanla kontrol edilemez bir alışkanlığa dönüştüğünü ifade eden 23 yaşındaki genç, harcamalarını karşılayabilmek için elindeki gayrimenkulleri elden çıkarmaya başladı.

ÖNCE TARLA SONRA EV GİTTİ

Sanal dünyadaki etkileşimini sürdürmek isteyen Düdük, artan maliyetleri karşılamak amacıyla ilk olarak sahip olduğu tarlayı sattı. Borç sarmalının büyümesi neticesinde kendi üzerine kayıtlı evi icralık duruma düşen genç, söz konusu konutu mecburen yakın bir akrabasına devrettiğini bildirdi. Televizyon ekranlarına yansıyan bu mali çöküş süreci, dijital platformlardaki denetimsiz harcamaların gerçek hayattaki etkilerini kayıtlara geçirdi.

ALANYA'DAKİ AİLELER İÇİN DİJİTAL UYARI

Sosyal medya kullanımının ve dijital etkileşimin oldukça yoğun olduğu Alanya'da da platform içi satın almaların olası yansımaları kamuoyu ilgisi görüyor. Özellikle genç nüfusun canlı yayın platformlarında harcadığı zaman ve sanal hediyelere ayrılan bütçeler, aile ekonomisini doğrudan etkileyen yeni bir risk unsuru olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, bireylerin banka ve dijital cüzdan hareketlerini düzenli kontrol etmesinin, sanal statü uğruna yaşanabilecek geri dönüşü olmayan maddi kayıpların önüne geçmek için kritik bir adım olduğunu vurguluyor.