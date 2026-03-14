İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında yayılan “öldü” iddiaları, sosyal medyada dolaşıma giren bir video üzerinden yeniden alevlendi. Ancak şu ana kadar bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında sosyal medyada yayılan “öldü mü?” soruları, bu kez bir basın açıklaması görüntüsü üzerinden büyüdü. Tartışmanın merkezinde ise Netanyahu’nun elinin bir karede altı parmaklı göründüğü iddiası var. Bu detay, görüntünün yapay zekâ ile üretilmiş olabileceği yönündeki yorumları artırdı.

GÖRÜNTÜDEKİ DETAY TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü, videoda yer alan el görüntüsünün anatomik olarak tutarsız göründüğünü savundu. Yapay zekâ ile üretilen görsellerde ve videolarda el-parmak yapısında hata görülmesi, bu iddiayı kısa sürede büyüttü. Özellikle savaş ve kriz dönemlerinde dolaşıma sokulan içeriklerin hızla yayılması, görüntünün gerçek olup olmadığı sorusunu öne çıkardı.

Bir kare, bazen bütün videonun önüne geçiyor. Burada da olan biraz bu.

RESMİ KAYITLARDA “ÖLÜM” BİLGİSİ YOK

Netanyahu’nun öldüğüne ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialara karşın, şu ana kadar İsrail makamlarından bu yönde herhangi bir resmi doğrulama gelmedi. Tersine, Netanyahu adına son günlerde yayımlanan resmi açıklamalar ve basın toplantısı kayıtları kamuoyuna açık biçimde paylaşılmaya devam ediyor.

Bu nedenle, sosyal medyada dolaşan “öldü”, “gizleniyor” ya da “yerine yapay zekâ video servis edildi” türü paylaşımların şu aşamada doğrulanmamış iddia niteliğinde olduğu görülüyor.

“ALTI PARMAK” İDDİASI NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanların ve doğrulama platformlarının daha önce de dikkat çektiği gibi, yapay zekâ üretimi görsellerde eller, parmak sayısı ve eklem yapısı en sık hata veren alanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle bir görüntüdeki tek bir anomali, şüphe yaratabiliyor. Ancak yalnızca böyle bir detay üzerinden kesin hüküm vermek de yanıltıcı olabiliyor.

Buradaki temel soru şu: Görüntü baştan sona mı sorunlu, yoksa tek bir karede perspektif ve sıkışma etkisi mi var? Asıl mesele burada.

SAVAŞ ORTAMINDA DEZENFORMASYON RİSKİ BÜYÜYOR

İsrail-İran gerilimi ve bölgedeki askeri hareketlilik sürerken, sosyal medyada yayılan içeriklerin doğruluğu daha da kritik hale geliyor. Böyle dönemlerde liderlerin sağlık durumu, saldırı iddiaları, saklandıkları yerler ya da öldüklerine dair söylentiler çok hızlı yayılıyor. Ancak teyitsiz paylaşımlar, kamuoyunda bilgi kirliliğini derinleştiriyor.

Alanya’da ya da Antalya’da oturan okur için konu coğrafi olarak uzak görünebilir. Ama petrol, altın, turizm, döviz ve bölgesel güvenlik başlıkları yüzünden bu tür kriz haberleri doğrudan gündelik hayatı etkileyebiliyor.

ŞU AN İÇİN EN GÜÇLÜ ÇERÇEVE: İDDİA VAR, DOĞRULAMA YOK

Mevcut tabloya göre Netanyahu hakkında dolaşıma giren ölüm iddiaları resmi kaynaklarla doğrulanmış değil. Sosyal medyada yayılan altı parmak tartışması ise görüntünün gerçekliği konusunda yeni bir şüphe üretmiş durumda. Ancak eldeki veriler, bu iddiaların kesinleştiğini değil; aksine dikkatli doğrulama gerektirdiğini gösteriyor.

Yani ortada çok konuşulan bir video var. Ama kesinleşmiş bir ölüm bilgisi yok.