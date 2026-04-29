Giresun'un Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla başlatılan idari süreçte yeni bir karar yayımlandı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 26 Mart 2026 tarihli kararıyla Çetin'in soruşturma iznine yönelik itirazını kesin olarak reddetti.

Giresun Valiliği İl İdare Kurulu tarafından 24 Aralık 2025 tarihinde verilen soruşturma izninin ardından yapılan hukuki başvuru sonuçsuz kaldı. İtirazın reddedilmesiyle birlikte, dosyanın incelenmek ve adli süreci başlatmak üzere Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN USULSÜZLÜK SUÇLAMALARI

Resmi makamların aktardığına göre, Çetin'e yöneltilen suçlamaların merkezinde 2024 yılında AFAD ödenekleriyle gerçekleştirilen altyapı projeleri bulunuyor. Ön inceleme raporlarında, belde mahalleleri için toplam 6 bin metreküp hacminde taş duvar ve menfez ihalesi düzenlendiği, ancak sahada fiili olarak yapılan işin bu rakamın çok altında kalarak kamu zararı oluşturduğu iddia ediliyor.

Belediyenin kendi bünyesinde kum ve çakıl tesisi bulunmasına rağmen dışarıdan yüksek meblağlı malzeme alınmış gibi fatura kesildiği belirtiliyor. Ayrıca, kurumun depolama kapasitesini aşan dökme çimento alımları ile teslim tarihlerindeki uyumsuzlukların tutanaklarda şüphe doğurduğu ifade edildi. Dosyadaki bir diğer iddia ise, kaldırım ve oluk taşlarının resmi kabul işleminden sonra belediye araçlarıyla ilgili firmaya iade edildiği yönünde.

TANIK BEYANLARI VE KAMUOYU İLGİSİ

Soruşturma dosyasında yer alan tanık beyanlarına göre, ihaleyi alan yüklenici firmaya kesilen faturalara ek olarak vatandaşlardan makbuzsuz para tahsilatı yapıldığı öne sürülüyor. Bununla birlikte, belediye imkanlarıyla yürütülen taş kırma faaliyetlerinde herhangi bir gelir kaydı oluşturulmadığı iddialar arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya kamuoyu tarafından da dikkatle takip edilen bu tür idari soruşturmalar, yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim mekanizmalarının işleyişini bir kez daha gündeme getiriyor. İlerleyen günlerde başsavcılığın atacağı adımların ardından sürecin adli boyutu netlik kazanacak.