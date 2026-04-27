Japonya’nın kuzeyinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü Güney Tokachi olan depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Depremin derinliği ve tsunami riskiyle ilgili detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı.

DEPREM SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

JMA verilerine göre deprem, yerel saatle 05.23’te Hokkaido eyaletine bağlı Güney Tokachi bölgesinde kaydedildi. Yerin yaklaşık 80 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, geniş bir alanda hissedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yetkililer, depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde tsunami riski oluşmadığını duyurdu. Bu açıklama, özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar açısından rahatlatıcı oldu.

CAN VE MAL KAYBI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Deprem sonrası şu ana kadar resmi makamlardan can kaybı ya da ciddi hasara ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak Japonya’da sık yaşanan depremler nedeniyle ekiplerin sahadaki tarama çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.