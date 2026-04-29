Uluslararası piyasaların yönünü belirleyecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bu akşam açıklanıyor. Karar metninin yanı sıra, Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 21.00'de yapacağı veda konuşması yatırımcıların radarında yer alıyor. Faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılan süreçte, asıl yönlendirici unsurun Powell'ın vereceği mesajlar olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa cephesinde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) yarın saat 15.15'te kendi faiz kararını duyuracak. Ardından saat 18.15'te Başkan Christine Lagarde piyasaları değerlendirecek. Sadece para politikaları değil, Orta Doğu eksenli jeopolitik riskler ve İran bağlantılı gelişmeler de küresel fiyatlamaları doğrudan etkiliyor. Bu gerilimlerin yansımasıyla petrol fiyatları 117,48 doların üzerine tırmanırken, değerli metallerde sert satışlar yaşandı.

Ons altın yüzde 1,75 oranında değer kaybederek 4.515 doların altına indi ve 31 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyesini kaydetti. İç piyasada gram altın ise 6.545 liraya kadar geriledi.

UZMANLARDAN MEVCUT POZİSYONU KORUMA UYARISI

Finans analistlerinin aktardığına göre, mevcut savaş koşulları nedeniyle merkez bankaları oldukça temkinli bir politika yürütüyor. Uzmanlar, piyasalardaki yüksek dalgalanma ortamında yeni hamleler yapmanın risk barındırdığını belirterek, yatırımcılara mevcut pozisyonlarını korumalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşların varlıklarını düşük vergi avantajıyla Türkiye'ye getirmesinin iç piyasayı destekleyebileceği ifade ediliyor.

KÜRESEL GELİŞMELERİN ALANYA EKONOMİSİNE OLASI YANSIMALARI

Küresel çapta yaşanan bu dalgalanmalar, turizm ve tarım odaklı Alanya ekonomisi tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle gram altının 6.545 liraya gerilemesi, ilçedeki kuyumculuk sektörü ve geleneksel yatırımcılar açısından hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor. Diğer yandan, petrol fiyatlarının 117,48 doları aşması, önümüzdeki turizm sezonu için Alanya'ya yönelik ulaşım maliyetleri üzerinde muhtemel bir etki unsuru olarak dikkat çekiyor.