Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İngiliz temsilcisi Arsenal karşı karşıya geliyor. Metropolitano Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik futbol müsabakası, bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

Spor bültenlerinden aktarıldığına göre, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselmek isteyen iki takım, ilk maçta avantaj arıyor. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Dennis Higler görev alacak.

Spor kamuoyunun yakından takip ettiği yarı final mücadelesi, Türkiye genelinde ulusal yayın yapan TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Rövanş öncesi ilk maçta alınacak sonuç, turu geçecek tarafın ve nihai finalistin belirlenmesinde belirleyici bir adım olacak.

Yabancı yerleşik nüfusu ve turizm dinamikleriyle öne çıkan Alanya'da da uluslararası spor müsabakaları geniş bir kitle tarafından takip ediliyor. Özellikle İngiliz turistlerin ve yerleşik yabancıların ilgi gösterdiği ilçedeki turistik tesisler ile spor alanlarında, saat 22.00'deki karşılaşmanın yakından izlenmesi muhtemel bir yansıma olarak değerlendiriliyor.