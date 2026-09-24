2026-KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürerken adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini araştırmaya başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’nin yayımlayacağı sınav giriş belgelerine çevrildi.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

24 Eylül 2026 itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Adayların sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri ÖSYM tarafından yayımlanacak belgelerle belli olacak.

15 EKİM CİVARINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

ÖSYM’nin sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlaması nedeniyle belgelerin 15 Ekim 2026 civarında erişime açılması bekleniyor.

Ancak 15 Ekim tarihi henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmış değil. Kesin tarih kurumun yapacağı duyuruyla netleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM 25 EKİM’DE

ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Adaylara sınavda toplam 130 dakika süre verilecek.

BAŞVURULAR TAMAMLANDI

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvurularını tamamlayan adaylar artık sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

Öte yandan 2026-DHBT, 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. DHBT’ye ortaöğretim düzeyinden katılacak adayların KPSS Ortaöğretim sınavına da katılmış olması gerekiyor.

Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından adaylar belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.