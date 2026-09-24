Antalya'dan Rusya'nın Tümen şehrine hareket eden Azur Air firmasına ait yolcu uçağında, uçuş esnasında iki farklı tıbbi acil durum meydana geldi. Rusya merkezli Shot Telegram kanalının aktardığına göre, sefer sırasında iki kadın yolcu peş peşe fenalaştı.

İlk olayda bir kadın yolcu kendini kötü hissederek kabin ekibinden yardım talep etti. Uçağın arka bölümüne alınan yolcuya, tesadüfen uçakta bulunan bir sağlık görevlisi ilk müdahaleyi yaptı. Bu hastada Quincke ödemi şüphesi üzerinde durulurken, kısa süre sonra başka bir kadın yolcuda da solunum güçlüğü ve tansiyon yüksekliği baş gösterdi. İkinci vakanın inme öncesi bir durum olduğu değerlendirildi.

UÇAKTAKİ DOKTORLAR HAYAT KURTARDI

Kabin görevlileri ve uçakta yolcu olarak seyahat eden doktorların zamanında müdahalesi sayesinde her iki kadının da sağlık durumu inişe kadar stabil seviyede tutuldu. Uçak Tümen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde teker koyduğunda, pistte hazır bekleyen sağlık ekipleri hastaları ambulansla teslim aldı.

HAVADA TIBBİ ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ

Ticari uçuşlarda yaşanan ani rahatsızlıklarda, kabin ekibinin ilk yardım yetkinliğinin yanı sıra yolcular arasındaki sağlık profesyonellerinin gönüllü müdahalesi hayati önem taşıyor. Benzer bir kriz yakın zamanda Soçi-İvanovo seferinde de yaşanmış, uçaktaki dört yolcunun aynı anda fenalaşması üzerine bir kardiyolog ve terapist duruma müdahale ederek uçak inene kadar hastaları güvende tutmuştu.