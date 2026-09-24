EUROLEAGUE’DE yeni sezon heyecanı başlarken Türkiye’nin temsilcilerinden Anadolu Efes ilk sınavını İspanya’da verecek. Lacivert-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında Barcelona’ya konuk olacak.

Palau Blaugrana’da oynanacak karşılaşma öncesinde basketbolseverler “Barcelona-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

MAÇ SAAT 21.30’DA BAŞLAYACAK

Barcelona ile Anadolu Efes arasındaki EuroLeague mücadelesi 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.30’da başlayacak.

Karşılaşmaya Barcelona’nın sahası Palau Blaugrana ev sahipliği yapacak.

BARCELONA-ANADOLU EFES HANGİ KANALDA?

Dev mücadele Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen basketbolseverler S Sport’u, dijital ortamdan izlemek isteyenler ise S Sport Plus platformunu kullanabilecek.

İKİ TAKIM 35’İNCİ KEZ KARŞILAŞIYOR

Barcelona ile Anadolu Efes, EuroLeague’de bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 16’sını Anadolu Efes kazanırken, Barcelona 18 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İki ekip arasındaki rekabette 35’inci karşılaşma, aynı zamanda Anadolu Efes’in 2026-2027 EuroLeague sezonundaki ilk sınavı olacak.

EFES SEZONU ZORLU DEPLASMANDA AÇIYOR

Avrupa arenasında yeni sezona güçlü bir rakip karşısında başlayacak Anadolu Efes, Barcelona deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi ekip ise taraftarı önünde sezona iyi bir başlangıç yapmak için parkeye çıkacak.

Barcelona-Anadolu Efes maçı 24 Eylül Perşembe günü saat 21.30’da S Sport ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.