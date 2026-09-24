2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin eğitim giderlerine destek sağlayan burs programlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan burs desteği için de başvuru tarihleri belli oldu.

VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirerek değerlendirme sürecine dahil olabilecek. Başvuruların yalnızca kurum tarafından açıklanan resmi kanal üzerinden yapılması gerekiyor.

BAŞVURULAR 6 EKİM’DE BAŞLAYACAK

2026-2027 eğitim öğretim dönemi VGM burs başvuruları 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Öğrencilerin başvurularını tamamlamaları için yaklaşık iki haftalık süreleri olacak.

Başvuru ekranı 20 Ekim 2026 Salı günü saat 23.59’da kapanacak. Bu saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Öğrencilerin son güne kalmadan başvuru işlemlerini tamamlamaları ve başvuru formunda istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları önem taşıyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen resmi internet kanalı üzerinden alınacak. Başvuru döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler VGM’nin internet sitesinde erişime açılacak başvuru ekranından işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvurunun tamamlanmasının ardından öğrencilerin durumu VGM tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE AYLIK 4 BİN TL

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı için uygulanan burs miktarları öğrencilerin öğrenim kademelerine göre değişiyor.

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 1.750 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 4 bin TL burs ödemesi yapılıyor. Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yükseköğrenim bursunun aylık tutarı da 4 bin TL olarak uygulanıyor.

HER ÖĞRENCİ BURSTAN YARARLANAMIYOR

VGM burslarında belirli şartlar bulunuyor. Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret seviyesinde gelir elde eden öğrenciler ile Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri burs imkanından yararlanamıyor.

Ek süre öğrenim görenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler de burs kapsamının dışında bulunuyor. VGM’den muhtaç aylığı alan öğrencilere de ayrıca burs verilmiyor.

Burs türüne göre yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin koşullar da farklılık gösteriyor.

BAŞVURU EKRANI 20 EKİM’E KADAR AÇIK KALACAK

Burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru ekranı 6 Ekim saat 10.00’dan 20 Ekim saat 23.59’a kadar açık olacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından VGM tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek. Öğrencilerin başvuru ve sonuç sürecine ilişkin duyuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi kanallarından takip etmeleri gerekiyor.