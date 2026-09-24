Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) seçim süreci yaklaşırken, kent iş dünyasında adaylara yönelik destek açıklamaları da artmaya başladı. Mevcut Başkan Eray Erdem ile Mustafa Tuna’nın yarışacağı seçim öncesinde meslek grupları ve iş dünyasının farklı kesimlerinde hareketlilik sürerken, son olarak turizm sektörünün tanınan isimlerinden Muzaffer Barcın’ın tercihini Mustafa Tuna’dan yana kullandığı belirtildi.

BARCIN TERCİHİNİ TUNA’DAN YANA YAPTI

Kargıcak Otelciler Derneği Başkanı, Alanyaspor Başkan Yardımcısı, geçmiş dönem ALTSO Otelciler Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi, Klas Group Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Barcın seçim sürecinde Mustafa Tuna’ya destek verdiğini açıkladı. Barcın’ın turizm ve oda çalışmalarındaki geçmişi nedeniyle açıkladığı tercihin, özellikle konaklama sektöründeki seçim hareketliliği açısından önem taşıyor.

Edinilen bilgiye göre mevcut Başkan Eray Erdem cephesinden de Barcın ile temas kuruldu. Barcın’a, Erdem’e destek vermesi halinde yeni dönemde yönetim kurulunda yer almasına yönelik teklif götürüldüğü öne sürüldü. Ancak Barcın’ın tercihini Mustafa Tuna’dan yana yaptığı belirtildi.

ALTSO’DA SANDIK 10 EKİM’DE KURULACAK

ALTSO seçimlerinin 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda yapılması planlanıyor. İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan seçim takvimi kapsamında oda üyeleri sandık başına gidecek. Yarışta mevcut Başkan Eray Erdem ile Mustafa Tuna karşı karşıya gelecek.

BAŞKANLIK YARIŞI MESLEK GRUPLARINDAN BAŞLIYOR

Ticaret ve sanayi odalarında seçim süreci yalnızca başkan adayları arasında yapılan doğrudan bir oylamadan ibaret değil. Oda yapılanmasının temelinde meslek komiteleri bulunuyor. Üyeler kendi meslek gruplarında oy kullanarak komite ve meclis temsilcilerini belirliyor. Oda organları; meslek komiteleri, meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulundan oluşuyor. Bu nedenle adayların farklı sektör ve meslek gruplarında oluşturdukları listelerin aldığı destek, yeni dönem oda yönetiminin şekillenmesinde belirleyici önem taşıyor.

Meslek komiteleri dört yıllık dönem için seçilirken, oda meclisi ve yönetim yapısı da seçimlerin ardından ortaya çıkan temsil tablosuna göre şekilleniyor. Bu sistem nedeniyle kamuoyuna yapılan bireysel destek açıklamalarının yanı sıra turizm, inşaat, emlak, perakende, ulaştırma ve diğer sektörlerdeki meslek gruplarının sandıktaki tercihi asıl belirleyici unsur olacak.

ALANYA EKONOMİSİ İÇİN KRİTİK TEMSİL

ALTSO yönetimi yalnızca oda üyelerini ilgilendiren idari bir yapı olarak değil, Alanya ekonomisinin sorun ve taleplerinin ilgili kurumlara taşınmasında önemli bir temsil mekanizması olarak faaliyet gösteriyor. Turizmin yanı sıra ticaret, tarım, inşaat, emlak ve hizmet sektörlerinin güçlü olduğu Alanya’da oda yönetiminin sektörlerden gelen talepleri kamu kurumları ve diğer paydaşlarla paylaşması, mesleki sorunlara ilişkin çalışmalar yürütmesi ve ekonomik projelerde rol üstlenmesi bekleniyor.

SEÇİM YARIŞINDA TEMASLAR SÜRÜYOR

Muzaffer Barcın’ın Mustafa Tuna’ya verdiği destek de seçim öncesindeki bu hareketliliğin son örneklerinden biri oldu. Tuna’nın farklı sektörlere yönelik saha çalışmaları kapsamında Alanya Toptancı Hali esnafıyla bir araya geldiğini daha önce aktarmıştık. Bununla birlikte adayların gerçek destek düzeyini ve oda yönetiminin yeni dönemde nasıl şekilleneceğini, 10 Ekim’de meslek gruplarında kullanılacak oylar ve seçim sürecinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak temsil tablosu belirleyecek.