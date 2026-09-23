Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün '3 Adımda Zirveye' projesiyle erken yaşta keşfedilen çocuklar, Alanya'da düzenlenen Minik Miniler Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu. Henüz 55 aylıkken yetenek taramasından geçen sporcular, kızlar ve erkekler kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, minik yetenekler 32 ay boyunca özel eğitim ve antrenman programlarına tabi tutuldu. Kendi yaş kategorilerinde rakip bulunmaması sebebiyle, turnuvada kendilerinden en az iki yaş büyük sporcularla karşılaştılar. Fiziksel yaş dezavantajına rağmen elde edilen bu çifte şampiyonluk, sistemli çalışmanın başarısını ortaya koydu.

ERKEN YAŞTA SPOR EĞİTİMİ NEDEN KRİTİK?

Okul öncesi dönem kabul edilen 4-5 yaş aralığında yapılan yetenek taramaları, çocukların doğru spor branşına yönlendirilmesinde temel bir zemin oluşturuyor. 'Keşfet, geliştir, zirveye yürü' vizyonuyla uygulanan uzun soluklu projeler, çocukların motor becerilerini erken yaşta yapılandırıyor. Alanya'nın ev sahipliği yaptığı bu organizasyon, doğru planlamanın turnuvalardaki yaş farkı dezavantajını bile ortadan kaldırabileceğini gösteren somut bir örnek oldu.

MÜDÜR ERİŞ'TEN ŞAMPİYONLARA KUTLAMA

Kupayı kaldıran minik sporcular, şampiyonluk sevincini Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ile bir araya gelerek paylaştı. Kurumdan yapılan resmi duyuruda, çocukların gelişimine emek veren antrenörler, öğretmenler ve desteklerini esirgemeyen veliler tebrik edildi. Gelecek vizyonu olarak ise daha fazla öğrencinin sporla buluşturulması ve yetenek keşiflerinin aralıksız sürdürülmesinin hedeflendiği aktarıldı.