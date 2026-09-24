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5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

24 Eylül çekilişinin sonuçlarıyla birlikte Süper Loto’da haftanın kazanan numaraları da netleşmiş oldu.

Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 552 milyon 699 bin 191 TL olarak duyuruldu.

24 Eylül 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

24 Eylül 2026 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Kupon sahiplerinin merakla beklediği çekilişte kazandıran 6 numara belli oldu.

Pazardan 647 liraya alınan yüzük 42 milyon liraya satıldı

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