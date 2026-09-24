24 Eylül 2026 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Kupon sahiplerinin merakla beklediği çekilişte kazandıran 6 numara belli oldu.
KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU
24 Eylül 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:
3 - 6 - 17 - 18 - 20 - 39
Çekilişin ardından vatandaşlar kuponlarındaki numaraları sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol etmeye başladı.
BÜYÜK İKRAMİYE 552 MİLYON TL’Yİ AŞTI
Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 552 milyon 699 bin 191 TL olarak duyuruldu.
Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına çevrildi.
KUPONLAR KONTROL EDİLİYOR
Süper Loto oynayan vatandaşlar, çekilişte çıkan 6 numarayı kuponlarındaki sayılarla karşılaştırarak ikramiye durumlarını öğrenebilecek.
24 Eylül çekilişinin sonuçlarıyla birlikte Süper Loto’da haftanın kazanan numaraları da netleşmiş oldu.