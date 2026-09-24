Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya atılan görevden ayrılacağı yönündeki söylentilere son noktayı koydu. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Şimşek, söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakan Şimşek'in kamuoyu ile paylaştığı mesaja göre, bu tarz söylentiler Türkiye'nin ekonomik istikrarını zedelemeyi amaçlıyor. Açıklamasında vatandaşları uyaran Şimşek, spekülatif amaçlı üretilen bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

EKONOMİK İSTİKRAR VURGUSU

Hükümetin enflasyonla mücadele ve mali disiplin odaklı Orta Vadeli Programı yürüttüğü bu kritik dönemde, ekonomi yönetiminin zirvesine yönelik iddialar piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Şimşek'in net yalanlaması, mevcut ekonomi politikalarının aynı kararlılıkla sürdürüleceği mesajını taşıyor.