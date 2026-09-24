ÜNİVERSİTE öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca en önemli maddi desteklerden biri olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve öğrenim kredisi için yeni dönem heyecanı başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında burs veya kredi desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) açıklayacağı başvuru takvimini bekliyor.

Yeni dönem için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. GSB tarafından başvuruların başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren resmi bir takvim de şu ana kadar paylaşılmadı.

GÖZLER GSB'DEN GELECEK AÇIKLAMADA

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı Bakanlığın yapacağı duyuruyla kesinleşecek.

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış, 17 Ekim saat 23.59'da sona ermişti. Bu nedenle yeni dönem başvurularının da ekim ayında başlayıp başlamayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ancak resmi açıklama yapılmadan kesin bir tarih vermek mümkün değil.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Başvuru sürecinin başlamasının ardından öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin çeşitli bilgiler alınacak.

Öğrencilerin beyan ettiği bilgiler ilgili kamu kurumlarının verileriyle karşılaştırılarak değerlendirilecek. İncelemelerin ardından şartları sağlayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecek.

AYLIK ÖDEME 4 BİN TL

2026 yılı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK bursu ve öğrenim kredisi aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. Söz konusu tutar Ocak 2026 itibarıyla geçerli olmuştu.

2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin alacağı tutarda yeni bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise ilerleyen dönemde yapılacak açıklamalarla belli olacak.

BAZI ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK TANINIYOR

KYK burs başvurularının değerlendirilmesi sırasında mevzuatta belirlenen bazı gruplara öncelik tanınıyor. Şehit ve gazi çocukları, en az yüzde 40 engelli öğrenciler, anne ve babasını kaybetmiş gençler, devlet korumasında yetişen öğrenciler, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve milli sporcular bu gruplar arasında yer alıyor.

YKS'de belirlenen başarı kriterlerini karşılayan öğrenciler de gerekli şartları taşımaları durumunda burs değerlendirmesinde öncelik sahibi olabiliyor.

BURS KARŞILIKSIZ, KREDİ GERİ ÖDEMELİ

KYK bursu ile öğrenim kredisi arasındaki en önemli fark geri ödeme konusunda ortaya çıkıyor. Burs, şartları sağlayan öğrencilere karşılıksız maddi destek olarak verilirken, öğrenim kredisi ise mevzuatta belirlenen koşullar doğrultusunda geri ödeniyor.

Burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin normal öğrenim süreleri dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Desteğin devam edebilmesi için öğrencilerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları koruması gerekiyor.

2026-2027 döneminde KYK burs veya öğrenim kredisine başvurmayı planlayan öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor. Başvuru takviminin ilan edilmesinin ardından işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.