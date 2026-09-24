Fransa Milli Takımı'nın başındaki efsanevi isim Zinedine Zidane, Türkiye ile oynanacak karşılaşma öncesi Kocaeli Stadyumu'nda kameralar karşısına geçti. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Türk Milli Takımı'nın mevcut durumu, Arda Güler'in performansı ve takım kaptanı Kylian Mbappe hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milli formayı ilk kez 1994 yılında giydiği hatırlatılan Zidane, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü heyecanını koruduğunu ve hedeflerinin kupa kazanmak olduğunu aktardı. Kendi adıyla anılan bir oyun sistemi olmadığını belirten Fransız çalıştırıcı, sahada takım oyununa odaklanan bir Fransa izleteceklerini ifade etti.

MBAPPE KAPTANLIĞA DEVAM EDECEK

Takımın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin durumu hakkında da bilgi veren Zidane, oyuncunun kaptanlık pazubendini taşımayı sürdüreceğini ve sahada olmasını beklediğini duyurdu. Kamuoyunun ilgisinin kendi üzerinde toplanmasını doğal karşıladığını söyleyen teknik adam, asıl odak noktasının bireyler değil, takımın toplu başarısı olduğunun altını çizdi.

ARDA GÜLER VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler hakkında gelen bir soruyu yanıtlayan Zidane, başarılı futbolcu için övgü dolu sözler sarf ederek çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirtti. Fransa Milli Takımı'nın kapılarının formayı hak eden herkese açık olduğunu bildiren çalıştırıcı, yeni isimlerin takım içi rekabeti artıracağını vurguladı.

Türkiye deplasmanındaki atmosferin zorluğuna dikkat çeken deneyimli isim, Türk taraftarların ateşli yapısına karşı özel olarak hazırlandıklarını açıkladı. Türkiye A Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na ilk turda veda etmesini beklenmedik bir durum olarak nitelendiren Zidane, Türk takımının potansiyel olarak çok daha iyi yerleri hak ettiğini sözlerine ekledi.