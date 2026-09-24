Beşiktaş'ın finansal yükümlülükleri kapsamında Bankalar Birliği'ne gerçekleştirdiği ödemenin detayları belli oldu. A Spor yayınında açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, kulübün yaptığı 80 milyon euroluk son ödemenin finansman sürecini anlattı. Adalı'nın aktardığına göre, bu tutarın yarısı Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından karşılandı.

YÖNETİM VE KOÇ ORTAKLIĞIYLA ÖDEME

Sözcü Gazetesi'nin haberine yansıyan açıklamalarda, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne toplamda 120 milyon euro borcu bulunduğu belirtildi. Gerçekleşen 80 milyon euroluk ödemenin yaklaşık 40 milyon euroluk kısmı Rahmi Koç'un desteğiyle hesaba yatırıldı. Kalan 40 milyon euroluk bölüm ise mevcut yönetim tarafından finanse edildi.

CAMİADAN SPONSORLUK DESTEĞİ GELDİ Mİ?

Kulüplerin mali darboğazdan çıkış için aradığı sponsorluk gelirleri konusunda Beşiktaş cephesinde beklenen tablonun oluşmadığı ifade edildi. Süreci değerlendiren Adalı, mali sıkıntıları aşmak adına yürütülen arayışlarda camiadan yeterli karşılığı bulamadıklarını vurguladı. Rahmi Koç dışında kimsenin destek olmadığını belirten Adalı, dışarıdan beklenen finansal katkının yetersiz kaldığına dikkat çekti.