A Milli Futbol Takımı, UEFA

Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Vincenzo Montella, takımın eksiklerine rağmen kadrodaki isimlere güvendiğini ve yeni oyuncuları görme fırsatı bulacaklarını aktardı.

İtalyan çalıştırıcı, geçmişteki hayal kırıklıklarını geride bıraktıklarını belirterek, rekabetin yüksek olduğu bir ortamda zorlu bir maça çıkacaklarını ifade etti.

MİLLİ TAKIMDA İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ

Olası kötü sonuçlar karşısında eleştirileri nasıl karşılayacağı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Montella, milli takıma derinden bağlı olduğunu vurguladı. Göreve geldiklerinde zor bir süreçten geçtiklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası süreçlerindeki tabloyu anımsatarak, "Buradaki işimiz henüz bitmedi. Başarmam gereken şeyler var. Bu süreçte farklı teklifler de geldi fakat hiçbirini dinlemedim" şeklinde konuştu.

KOCAELİ TERCİHİ VE SERHAT ÖZTAŞDELEN

Kocaelispor forması giyen Serhat Öztaşdelen'i yakından takip ettiklerini belirten Montella, maçları sürekli izlediklerini ve Kocaeli'de harika bir atmosfer beklediklerini dile getirdi.

ANADOLU'DA OYNAMA FELSEFESİ SÜRÜYOR

Fransız basınının maçın neden İstanbul yerine Kocaeli'de oynandığına yönelik sorusuna da yanıt veren Montella, milli takımın felsefesinin farklı statlarda sahaya çıkmak olduğunu vurguladı. İstanbul'a yakın ve atmosferi güçlü bir stadyum tercih ettiklerini belirten çalıştırıcı, Kocaeli Stadyumu'nun zemininde geçen haftaya göre maça kadar iyileştirmeler yapılacağını bildirdi.