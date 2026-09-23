Antalya'nın merkez ilçelerindeki eğitim kurumlarında görev alan bahçe ve güvenlik personeli için kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen programda, emniyet uzmanları tarafından risk yönetimi anlatıldı.

EĞİTİMDE HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKTI?

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen oturumlarda, okul içi ve çevresinde karşılaşılabilecek muhtemel riskler ele alındı. Personelin görev ve sorumluluk sınırları detaylandırılırken, acil durumlarda alınması gereken hızlı tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ NASIL SAĞLANDI?

Güvenli eğitim ortamlarının sürdürülebilirliği için emniyet ve eğitim birimlerinin koordineli çalışması temel strateji olarak belirlendi. Sürecin tamamlanmasının ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitime katılan güvenlik görevlilerine ve uzman desteği sağlayan polis ekiplerine teşekkür ederek sahadaki tedbirlerin artırılacağını aktardı.