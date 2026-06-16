Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın beklediği 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini yayımladı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adayların katılacağı sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, başvurularını belirlenen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.

KPSS LİSANS SINAVI 6 EYLÜL'DE YAPILACAK

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS LİSANS BAŞVURULARI 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

B Grubu kadrolar için yapılacak KPSS başvuruları 1 Temmuz 2026 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin resmi AİS sistemi üzerinden tamamlayabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

Başvurular ise 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI 25 EKİM'DE

Ortaöğretim düzeyindeki adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

Başvuru süreci ise 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında olacak.

2026 KPSS SONUÇ TARİHLERİ

KPSS Lisans sonuçları: 7 Ekim 2026

7 Ekim 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları: 30 Ekim 2026

30 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları: 19 Kasım 2026

2026 KPSS TAKVİMİ ÖZET TABLOSU

Sınav Başvuru Tarihi Sınav Tarihi Sonuç Tarihi KPSS Lisans (B Grubu) 01-13 Temmuz 2026 06 Eylül 2026 07 Ekim 2026 KPSS Alan Bilgisi 01-13 Temmuz 2026 12-13 Eylül 2026 07 Ekim 2026 KPSS Ön Lisans 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 04 Ekim 2026 30 Ekim 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) 27 Ağustos-08 Eylül 2026 25 Ekim 2026 19 Kasım 2026

ALANYA VE ANTALYA'DAKİ ADAYLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'da her yıl binlerce aday kamu personeli olmak için KPSS'ye hazırlanıyor. Özellikle turizm sektöründe mevsimsel çalışan gençler için memuriyet sınavları önemli bir kariyer alternatifi olmaya devam ediyor.

Adayların başvuru tarihlerine dikkat etmesi ve son gün yoğunluğunu yaşamamak adına işlemlerini erkenden tamamlamaları öneriliyor.