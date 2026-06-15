Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, iyi bir lisede eğitim görebilmek için ter dökerken, veliler ise okul önlerinde çocuklarını umut ve heyecanla bekledi. Alanya’da 12 okulda 3 bin 315 öğrencinin katıldığı sınav öncesinde adaylar, aileleriyle birlikte okullara geldi. Kimlik kontrolleri ve gerekli güvenlik işlemlerinin ardından öğrenciler sınav salonlarına alınırken, sınav saatinin başlamasıyla birlikte okul kapıları kapatıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ilk bölümü saat 09.30’da başladı. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan ilk oturumda öğrencilere 50 soru yöneltildi ve 75 dakika süre tanındı. İlk oturum saat 10.45’te sona erdi. 45 dakikalık aranın ardından saat 11.30’da başlayan ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. Öğrencilere bu bölüm için 80 dakika süre verildi.

Saat 12.50’de sona eren sınavın ardından öğrenciler okuldan çıkarken, veliler çocuklarını alkışlarla ve sarılarak karşıladı. Aylar süren hazırlık maratonunu geride bırakan öğrenciler, sınav sonrası rahat bir nefes alırken, şimdi gözler açıklanacak sonuçlara çevrildi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR