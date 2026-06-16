Kilis'te akşam saatlerinde yaşanan kavga paniğe neden oldu. Şıh Ahmet Mahallesi'nde bulunan bir kebap salonunda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.B. isimli kişi bıçakla yaralanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Şıh Ahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup yemek yediği sırada iş yerine başka bir grup geldi. Tarafların karşılaşmasının ardından henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Gerginlik kısa sürede kontrolden çıkarak silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin iş yerine geldiği, yaşanan arbedenin ardından koşarak olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

İŞLETME SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İş yeri sahibi Vakıf Hayma, yaşanan olayın işletmeyle ilgili olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup yemek yiyordu. Daha sonra diğer grup geldi. Birbirlerini görünce kavga ettiler. Gruptan birisi kurusıkı tabanca ile 3 ya da 4 el ateş etti. Bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Olayın iş yerimiz ile bir alakası yoktur."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın ardından bölgede inceleme yaptı. Kavgaya karışan kişilerin tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Olayın çıkış nedeni ve taraflar arasındaki ilişkinin detayları yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.