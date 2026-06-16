Alanya’da turizm sektörü ile hal esnafı arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kahvaltı programı düzenlendi. Programa Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ve iki kurumun yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, otellerin ihtiyaç duyduğu yaş sebze ve meyve ürünlerinin daha uygun şartlarda temin edilmesi ve hal esnafının ürünlerini turizm işletmelerine daha verimli şekilde ulaştırabilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar ayrıca tedarik sürecinin güçlendirilmesi ve sektörler arasındaki doğrudan iletişimin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

‘ORTAK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan ALTİD Başkanı Cem Özcan, Hal Derneği yönetimine misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür ederek sektörler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Özcan, “Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyelerine nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Otelciler ile hal esnafı arasında doğrudan iletişimi nasıl güçlendirebileceğimizi değerlendirdik. Aracı maliyetlerinin azaltılması, otelcilerin ürünleri daha uygun fiyatlarla temin edebilmesi ve hal esnafının da ürünlerini daha iyi koşullarda satabilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de iş birliğimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

‘TURİZME DAHA KALİTELİ HİZMET SUNMAK İSTİYORUZ’

Hal Derneği Başkanı Adem Kaya ise toplantının temel amacının turizm sektörüne daha kaliteli ve ekonomik ürün tedariği sağlamak olduğunu belirtti. Kaya, “Sayın Başkanımıza ve yönetim kuruluna davetimize katıldıkları için teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız turizm işletmelerine daha taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri nasıl ulaştırabileceğimizi değerlendirmekti. Aynı zamanda sektörün ihtiyaçlarını dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Oldukça faydalı bir toplantı gerçekleştirdiğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının, Alanya’da turizm işletmeleri ile hal esnafı arasındaki ticari bağları güçlendirmesi ve sezon boyunca ürün tedarik süreçlerinin daha verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.