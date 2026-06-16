Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda, fiyatlarda uyumlu hareket edilmesi, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirilmesi ve iş gücü piyasasına ilişkin uygulamalar nedeniyle şirketlere toplam 3 milyar 633 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Karar, otomotiv sektörünün yanı sıra lojistik, turizm, taşımacılık ve ticari araç kullanan işletmeleri de yakından ilgilendiriyor.
EN YÜKSEK CEZA BRISA'YA VERİLDİ
Rekabet Kurulu tarafından açıklanan cezalarda en yüksek tutar 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya kesildi.
Şirketlere uygulanan cezalar şöyle sıralandı:
- Brisa: 1 milyar 19 milyon TL
- Goodyear: 672 milyon TL
- Continental: 397 milyon TL
- Hankook: 361 milyon TL
- Pirelli: 292 milyon TL
- Prometeon: 206 milyon TL
- Michelin: 185 milyon TL
HANGİ İHLALLER İNCELENDİ?
Soruşturma kapsamında şirketlerin çeşitli rekabet ihlallerinde bulunup bulunmadığı değerlendirildi.
İncelenen başlıca uygulamalar şunlar oldu:
- Rakip firmalar arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylemler
- İş gücü piyasasına ilişkin rekabete hassas bilgi paylaşımı
- Çalışan transferlerini engellemeye yönelik uygulamalar
- Bayilerin yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi
- Bölge ve müşteri kısıtlamaları
Rekabet Kurulu, bu uygulamaların serbest piyasa koşullarını olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulundu.
SEKTÖRE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR
Kurul kararıyla birlikte şirketlere yeni yükümlülükler de getirildi.
Buna göre:
- Bayilere gönderilecek fiyat listeleri filigranlı olacak.
- Toplu duyuru sistemleri kullanılmayacak.
- Bayiler sisteme yalnızca kendi kullanıcı hesaplarıyla giriş yapabilecek.
- Şirketler bu düzenlemeleri 3 ay içinde uygulamaya aldıklarını belgelemek zorunda olacak.