Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda, fiyatlarda uyumlu hareket edilmesi, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirilmesi ve iş gücü piyasasına ilişkin uygulamalar nedeniyle şirketlere toplam 3 milyar 633 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Karar, otomotiv sektörünün yanı sıra lojistik, turizm, taşımacılık ve ticari araç kullanan işletmeleri de yakından ilgilendiriyor.

EN YÜKSEK CEZA BRISA'YA VERİLDİ

Rekabet Kurulu tarafından açıklanan cezalarda en yüksek tutar 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya kesildi.

Şirketlere uygulanan cezalar şöyle sıralandı:

Brisa: 1 milyar 19 milyon TL

1 milyar 19 milyon TL Goodyear: 672 milyon TL

672 milyon TL Continental: 397 milyon TL

397 milyon TL Hankook: 361 milyon TL

361 milyon TL Pirelli: 292 milyon TL

292 milyon TL Prometeon: 206 milyon TL

206 milyon TL Michelin: 185 milyon TL

HANGİ İHLALLER İNCELENDİ?

Soruşturma kapsamında şirketlerin çeşitli rekabet ihlallerinde bulunup bulunmadığı değerlendirildi.

İncelenen başlıca uygulamalar şunlar oldu:

Rakip firmalar arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylemler

İş gücü piyasasına ilişkin rekabete hassas bilgi paylaşımı

Çalışan transferlerini engellemeye yönelik uygulamalar

Bayilerin yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi

Bölge ve müşteri kısıtlamaları

Rekabet Kurulu, bu uygulamaların serbest piyasa koşullarını olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖRE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Kurul kararıyla birlikte şirketlere yeni yükümlülükler de getirildi.

Buna göre:

Bayilere gönderilecek fiyat listeleri filigranlı olacak.

olacak. Toplu duyuru sistemleri kullanılmayacak.

Bayiler sisteme yalnızca kendi kullanıcı hesaplarıyla giriş yapabilecek.

Şirketler bu düzenlemeleri 3 ay içinde uygulamaya aldıklarını belgelemek zorunda olacak.