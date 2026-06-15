Ankara'da, mülakat sistemi ve çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önüne yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti. Güvenpark'ta toplanan gruba izin verilmemesi üzerine çıkan olaylarda 41 kişi gözaltına alındı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Özel Öğretmenler Sendikası öncülüğünde bir araya gelen eğitimciler ve aileleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı. Yürüyüşün engellenmesiyle başlayan gerginlikte, aralarında Özel Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban'ın da bulunduğu eylemciler ters kelepçe yapılarak emniyete götürüldü.

AİLELERDEN VE SENDİKADAN TEPKİ

Özel Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, aylardır atama bekleyen 1611 mülakat mağduru öğretmenin ve özel sektör çalışanlarının sabrının tükendiği vurgulandı. Müdahalenin ardından Sakarya Caddesi'ndeki Çankaya Belediye Binası önünde toplanan aileler ise duruma tepki gösterdi. Eyleme katılan bir anne, yetkililerin daha önce verdikleri sözleri tutmadığını belirterek yaşananlara isyan etti.

Emniyete götürülenlerin durumuyla ilgili TİP'ten yapılan açıklamada gözaltıların derhal serbest bırakılması talep edildi. Alınan bilgilere göre, gözaltına alınan 41 kişiden 18'i akşam saatlerinde, geri kalan eğitimciler ise artan tepkilerin ardından ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

ÖĞRETMENLERİN TEMEL TALEPLERİ NELER?

Eğitimcilerin Ankara'da düzenlediği eylemin temelinde, uzun süredir çözüme kavuşturulmayan yapısal sorunlar yatıyor. Protestocular, atamalarda mülakat yerine liyakat esasına dayalı bir sistemin getirilmesini ve özel okullarda çalışan öğretmenler için taban maaş uygulamasının yasalaşmasını talep ediyor.

Ayrıca, maaşların yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması, okullardaki şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin artırılması, emekli maaşlarına yansıyacak temel iyileştirmelerin yapılması ve kadrolu atama sayılarının yükseltilmesi de öncelikli beklentiler arasında yer alıyor.